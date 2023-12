FOTO - Il dt della Fiorentina Burdisso accoglie ospiti d'onore direttamente dall'Argentina al Viola Park

Ospiti speciali questo pomeriggio in quel di Bagno a Ripoli in visita al centro sportivo della Fiorentina. Al Viola Park, infatti, questo pomeriggio sono arrivati e due ex Inter Diego Milito e Walter Samuel, oltre al connazionale Anibal Matellan.

A fare gli onori di casa, ovviamente, un altro argentino: il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso, che si è intrattenuto con loro improvvisando anche una partita a calcio balilla.