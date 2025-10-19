Allegri: "Fino al gol di Gosens la Fiorentina non aveva mai tirato. Non ho guardato il rigore di Leao, ha portato bene"

Evidentemente sollevato Max Allegri per la vittoria in extremis sulla Fiorentina, il commento a Dazn:

"Bisogna godersi questa vittoria, abbiamo fatto altri tre punti. La squadra ha fatto una buona partita e fino al gol non abbiamo concesso un tiro in porta, potevamo evitare anche quello. Abbiamo avuto un paio di occasioni su palla inattiva nel primo tempo, poi detto questo dopo il gol di Gosens c’è stata una bella reazione, non era semplice.

Ho detto io a Rafa di tirare il rigore, stamattina li aveva provati ma anche Fofana li tira bene. Poi io i rigori non li guardo mai, a Torino non era andata molto bene, stasera meglio (ride ndr)".