Pruzzo: "Se la Fiorentina rimane in Serie A e vince la Conference salva la stagione. Basta vedere come si era messo questo anno"

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, intervenendo sulla gara di questa sera che i viola giocheranno contro il Pisa al Franchi.

Le parole di Pruzzo

“Mi aspetto una partita intelligente da parte della Fiorentina, con una panchina tranquilla che non si faccia prendere dalla frenesia. Tra le due squadre c'è una netta differenza tecnica, mi auguro stasera si veda”.

Sulla salvezza

“Il Torino ha la peggiore difesa del campionato, secondo me sono loro i più in difficoltà adesso. La Cremonese? Se l'è lottata contro la Roma. Nelle prossime due settimane sapremo chi va in Serie B. La Fiorentina se fa il suo e vince la Conference salva la stagione. Questo è il mio pensiero”.