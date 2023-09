Batistuta sindaco di Firenze: Spunta una clamorosa candidatura alle prossime elezioni. C'è un nodo ancora da risolvere

Dalla corsa alla bandierina a quella per la poltrona di Palazzo Vecchio. Un'idea che potrebbe tramutarsi in realtà per l'ex bomber della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta.

L'ex attaccante, secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe essere il candidato del centrodestra per la carica di sindaco di Firenze alle prossime elezioni comunali.

Una suggestione estiva? No, qualcosa di più. A inizio luglio c'è stata la folgorazione. I contatti sono avviati, il riserbo è massimo. Ci sarebbe comunque ancora da risolvere il nodo della cittadinanza. Batigol è argentino, ergo al momento non candidabile. Anche se gli avi italiani esistono e sono facili da individuare.