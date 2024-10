Questo pomeriggio il giornalista di Repubblica Marco Juric, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto in casa Roma alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“In questo momento sicuramente c’è distanza tra quello che è il racconto delle partite della Roma da parte di Juric, e le percezioni dei tifosi. La Roma in questo momento ha molta difficoltà a segnare, propone un gioco abbastanza lento e noioso. L’ultima in Europa si è vinta, perché era fondamentale tornare alla vittoria, ma c’è comunque la sensazione di noia, normalità e media classifica che fa arrabbiare molto i tifosi. Non è tanto Juric e quello che lui porta, ma credo che la reazione sia in base a quello che la squadra trasmette in campo. Credo che l’allenatore cerchi sempre di difendere i propri giocatori, e quindi che se racconta che Zalenski è da 8 e mezzo in pagella è perchè il tecnico crede che sia meglio per il ragazzo. Ha l’intenzione di esaltare i calciatori sperando che loro poi abbiano una reazione in campo”.

“La formazione della Roma è scontata”

Ha fatto anche un punto della situazione a livello di disponibilità: “Credo che le scelte di Juric siano ormai scontate, con la presenza di alcune certezze su cui lui non vuole fare a meno. Partendo dalla difesa, nonostante ci sia in rosa un top player come Hummels, continua a giocare N’Dicka centrale con Angelino e Mancini ai lati. Zalewski farà il quinta di sinistra, con a destra Celik. Questa è la squadra che vedremo dalla cintola in giu. Davanti ci saranno Dovbyk, Dybala e Pellegrini. La squadra della Roma per il momento è abbastanza leggibile, l’allenatore vuole continuare su questa linea spedando che qualche singolo su cui sta puntando molto poi gli dia qualche risposta in campo”.

“In Europa League Juric ha fatto molto turnover”

Ha anche aggiunto: “La Roma ha provato a cambiare meno nelle partite contro le squadre piu importanti della stagione in europa. E mi riferisco soprattuto contro l’Athletic Bilbao. Contro Elfsborg e Dinamo Kiev si è cercato di fare piu turnover perchè il focus resta sul campionato: sul provare a recuperare posizioni in Serie A vincendo le partite. I giallorossi hanno una difficoltà estrema nel vincere le partite ma soprattutto nel fare gol. Domani mi aspetto una squadra che sopratutto sappia soffrire la Fiorentina, e tutta l’atmosfera del Franchi, e per questo mi aspetto che il croato attui qualche contromossa per provare a ribaltare gli equilibri”.

“Sarà strano giocare contro Bove”

Ha poi concluso parlando di Bove: “Farà sicuramente strano vederselo contro: Edoardo era uno dei migliori prospetti del settore giovanile giallorosso, da romano e romanista che era. Poi la scorsa estate la dirigenza ha fatto delle scelte, e la Fiorentina è stata brava ad approfittarne. I viola hanno preso un ragazzo interessante, che deve crescere ancora ma che si dimostrerà sicuramente all’altezza della situazione”.