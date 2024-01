Liverani: "Passivo troppo severo per la Fiorentina, a cui manca troppo Gonzalez. Italiano può ambire a qualcosa di diverso"

L'allenatore ed ex calciatore anche della Fiorentina Fabio Liverani ha parlato della brutta sconfitta viola contro il Napoli di ieri sera. Ecco le sue parole a Tag24.it: “Penso che il 3-0 sia davvero troppo severo per quanto visto in campo. Un buon Napoli per gestione, con questo nuovo modulo, ma andare negli spogliatoi con l'1-1 fa tutta la differenza del mondo. E il rigore ha terribilmente condizionato la partita. Vittoria azzurra comunque meritata, ma forse non con questo passivo”.

Sulla Viola: “Il percorso è molto buono perché la giusta mentalità e produce un bel gioco. Il calciatore top, però, serve a questi livelli. Beltran credo possa diventare un attaccante forte, ma l'assenza di Gonzalez si fa sentire troppo. Italiano? Può ambire anche a qualcosa di diverso, ma portare la Fiorentina in Champions sarebbe il coronamento di un ciclo”.