Palladino torna in corsa? Il Torino lo chiama per precauzione, ma lui...

Palladino Fiorentina
A Torino la posizione di Marco Baroni rimane in bilico dopo un inizio di stagione non scintillante. I dirigenti granata valuteranno il rendimento della squadra nelle prossime partite per valutare il da farsi sulla panchina del club piemontese. 

Contatti con il Torino

Come scrive toronews.net, il Torino però avrebbe già contattato nelle scorse ore l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino nel caso in cui le cose si mettessero male con Baroni. 

La risposta di Palladino

Al momento l'ex tecnico gigliato ha preso tempo, senza dare una risposta definitiva al club granata. Né apertura totale, né chiusura. Palladino ci pensa. Vicino il suo ritorno in panchina?

