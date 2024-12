Biraghi e un ritorno da Conte, possibilità tutt'altro che da escludere. Ma il Napoli ha anche altri obiettivi sulla sinistra

Il terzino e ormai ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sembra destinato con ogni probabilità a lasciare Firenze. Il confronto con il tecnico Raffaele Palladino non cambierà il minutaggio del numero 3 viola, che dunque a gennaio cercherà nuova sistemazione.

Biraghi-Napoli, si può. Ma ci sono altre priorità

Il Napoli non è da escludere come meta: gli azzurri sembrano in rotta con Leonardo Spinazzola e Conte potrebbe riabbracciare Biraghi. Ma ci sono anche ben altri obiettivi sulla fascia sinistra: come riportato da Radio Kiss Kiss, la priorità del Napoli è Patrick Dorgu del Lecce, su cui si tenterà un affondo già a gennaio.