Quel lungo dialogo tra Palladino e Gudmundsson...

Un lungo dialogo prima dell'allenamento di rifinitura che non è certo sfuggito agli occhi più attenti. E' quello avvenuto tra l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, e l'attaccante viola, Albert Gudmundsson.

Impossibile sapere quello che si sono detti i due, ma quel che è certo è che il tecnico confida che il gol ritrovato nella trasferta di Napoli, possa aver fatto scattare una scintilla nell'islandese.

Gudmundsson è stato preso per essere decisivo, per dare quel qualcosa in più all'attacco viola e, insieme a Kean, l'ex Genoa è ora chiamato a trascinare la squadra verso i quarti di finale di Conference League.