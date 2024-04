Arrivata una nuova richiesta della Roma alla Lega Serie A in merito alla data della sfida contro l'Atalanta, partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League, valida per la 36esima giornata di Serie A.

Dopo la richiesta (non accolta) di giocare i 20 minuti rimanenti della gara contro l'Udinese in contemporanea con Atalanta-Fiorentina da recuperare, il club giallorosso vorrebbe veder posticipata la partita al 13 maggio, di lunedì. Un incastro non semplice perché il 15 maggio è in programma la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Inoltre la Roma, mette in evidenza nella lettera che non c'è ancora una data per il recupero di Atalanta-Fiorentina, sfida mai disputatasi per il malore capitato a Joe Barone. L'esigenza dei capitolini è veder rispettata l'integrità della competizione.