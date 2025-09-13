Fabbri è bronzo Mondiale! Il pesista fiorentino terzo a Tokyo
Ottime notizie dai Mondiali di Atletica in corso a Tokyo, nuova gioca per il grande tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri. Quest’oggi è arrivata la seconda medaglia consecutiva a livello mondiale per il pesista fiorentino, che si conferma nell'elite della disciplina.
Terza piazza per il tifoso viola
L'azzurro raggiunge i 21.94 nella serata giapponese e porta a casa un terzo posto che lo fa diventare il lanciatore italiano più vincente di sempre a livello mondiale.
Soltanto Crouse e Munoz fanno meglio di Fabbri. Delusione per Iapichino
Oro al solito inevitabile Ryan Crouser, argento per il sorprendente messicano Uziel Munoz. Nessuna gioia invece per l’altra fiorentina in gara, la figlia d’arte Larissa Iapichino: la saltatrice in lungo non è riuscita a qualificarsi per la finale.
