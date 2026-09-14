Il vaso si è definitivamente rotto. Le motivazioni dell'esclusione di Dodô e la replica stizzita

Il vaso si è rotto e rimettere i pezzi insieme stavolta sembra impossibile. E' questa la metafora a cui ricorre La Nazione per parlare del rapporto tra Dodô e la Fiorentina.

Dopo l'ultimo fine settimana, il clima si è fatto teso, ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto durante l'estate, quando c'era la speranza (da parte di entrambi) di separarsi.

La crepa definitiva

La giornata di sabato è stata quella della crepa definitiva. Dal Viola Park è arrivata la notizia che il giocatore avrebbe dovuto recuperare condizione dopo un'estate in cui non si sarebbe allenato al meglio per le voci di mercato. Una notizia questa che ha portato alla replica social del giocatoe: “Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti”.

Addio

L'addio a questo punto è imminente, se non si consumerà adesso con qualche mercato ancora aperto, se ne riparlerà a gennaio. Pensare ad un rinnovo (anche se un incontro tra la Fiorentina e il suo procuratore dovrebbe esserci a breve) è più che una chimera.