In arrivo l'emozionante e sentita sfida con l'Atalanta di Gasperini in Coppa Italia per la Fiorentina: i dettagli su andata e ritorno

I dettagli sulle semifinali di Coppa Italia

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente date e orari delle sfide delle semifinali di Coppa Italia, in cui si affronteranno Fiorentina e Atalanta e Lazio e Juventus per aggiudicarsi la finale della prestigiosa e storica competizione

Ecco quando la Fiorentina sfiderà l'Atalanta

La squadra di Vincenzo Italiano e quella di Gian Piero Gasperini si sfideranno il giorno mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 21 al Franchi per l'andata e mercoledì 24 aprile alle 21 al Gewiss Stadium. In palio la finale di Roma: previste per 3 aprile e 23 aprile le sfide tra Lazio e Juventus, al medesimo orario.