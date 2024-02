Iachini pronto a tornare al timone in una grande piazza. La proposta di un club di Serie B per l'ex allenatore viola

Ritorno in panchina per Beppe Iachini?

Dopo l'esonero di Pasquale Marino, il Bari ha intensificato i contatti per il nuovo allenatore. Il preferito, al momento, sembra essere Giuseppe Iachini. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci sono dei contatti in queste ore fra la società pugliese e il tecnico marchigiano, attualmente fermo dopo l'ultima esperienza al Parma.

La proposta del club pugliese

Il Bari ha messo sul piatto un contratto fino giugno con opzione per la prossima stagione per l'ex giocatore e poi anche allenatore della Fiorentina. Dopo un periodo di pausa, Beppe sembra pronto a tornare in panchina e seguiranno presto sviluppi a riguardo.