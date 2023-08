I tre step del Manchester United per arrivare ad Amrabat, che rimane in pole per il centrocampo e attende impaziente

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa tra Fiorentina e Manchester United per Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino in uscita dal club viola. I Red Devils hanno in mente un piano ben chiaro per arrivare a lui: vendere Fred, con un'offerta che è arrivata dal Fenerbache, concordare il prestito di van de Beek alla Real Sociedad e puntare poi tutto sul centrocampista.

Sul taccuino dei preferiti per il ruolo ci sono tre nomi, ma Amrabat rimane in pole e continua ad aspettare impaziente la mossa definitiva del club inglese, che prima ha il suo da farsi sul mercato.