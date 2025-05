L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, che affronterà l'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Siamo molto consapevoli, soprattutto dopo aver vinto contro la Juventus. Stiamo facendo qualcosa di importante e dobbiamo continuare a farlo. Purtroppo abbiamo lasciato a giro punti pesanti nel girone di ritorno, ma può succedere. Obiettivo? L'abbiamo sempre dichiarato, siamo una grande società. Abbiamo bisogno di vincere”.

E aggiunge: “Sarebbe bello arrivare alla partita contro la Roma con la possibilità di arrivare ancora in Europa. Inter ormai già seconda? Penso che darà comunque il massimo, con grandi club come i nerazzurri succede sempre così. Credo vorranno la rivincita per lo scontro dell'anno scorso”.