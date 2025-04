Boquete: "Sono pronta a lottare per il sogno Champions. Non abbiamo nulla da perdere, possiamo solo vincere ma non dipende solo da noi"

L'attaccante della Fiorentina Femminile Veronica Boquete, in vista delle ultime due partite della stagione, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Quando sai che di tre risultati puoi ottenerne uno solo, concentri tutte le energie sulla partita. Noi sappiamo che, se vogliamo avere una possibilità per la Champions, dobbiamo vincere. L'altro giorno contro la Juventus abbiamo avuto la giusta mentalità e la qualità per imporsi, dobbiamo ripeterci contro l'Inter. A livello mentale siamo tranquille, dipende da noi ma non solo e possiamo controllare solo la nostra partita. Se sai di non avere nulla da perdere, senti più leggerezza”.

La Fiorentina può sognare il piazzamento? “Sono pronta, non ci sono dubbi. In certi momenti c'è bisogno di un extra e, dopo tanti anni di esperienza, sai come farti trovare sempre pronta. Magari riuscissimo a prenderci lo stesso risultato dell'anno scorso. Mi aspetto un'Inter molto forte, che abbia anche una certa voglia di rivincita. L'anno scorso le abbiamo tolto il piazzamento in Champions, se io fossi dall'altro lato vorrei fargliela pagare. Ma non pensiamo a loro”.