A Dazn il commento di un soddisfatto Marco Baroni, dopo la vittoria contro la Fiorentina:

"Partita complicatissima perché giocavamo contro una squadra forte, abbiamo preparato molto bene in settimana la partita. Quando riescono a trovare linee di passaggio alzandosi è veramente difficile affrontarli. Siamo andati a prenderli, ridotto al minimo il loro potenziale offensivo, la squadra l’ha interpretata nel modo giusto, con cuore e intensità, complimenti ai ragazzi e al nostro pubblico.

Il Bentegodi? Per noi è fondamentale, questo popolo lo conoscevo già e so quanto loro nei momento difficili sanno sostenere. Noi ne abbiamo avuti di questi momenti e siamo cresciuti insieme a loro. Bisogna emozionare chi ci guarda, deve essere uno scambio per cui si dona e si riceve e oggi siamo stati ripagati da questo grande sostegno.

Il saluto con Italiano? Mi ha fatto una battuta su come ero vestito (ride ndr). A me piace mettermi la tuta, un giorno magari ci sarà tempo per mettersi un abito diverso. Però ora devo trasferire alla squadra l’idea di stare sul pezzo. Vincenzo sta facendo un lavoro straordinario, è veramente bravo".