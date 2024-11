De Santis: "Borja del River un ottimo vice Kean. Lo si può prendere a condizioni vantaggiose"

Il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio, ha suggerito quello che potrebbe essere un attaccante interessante da immettere all'interno della rosa della Fiorentina per completare il comparto dei centravanti dove, Moise Kean, era e resta titolare inamovibile.

“Il nome che faccio in questo senso - ha detto - è quello del centravanti del River, Miguel Borja, che ha realizzato una trentina di gol in questa stagione. In passato ha avuto una rapida e fugace esperienza a Livorno”.

E poi: “Si può liberare a condizioni molto vantaggiose. Chissà che la Fiorentina non possa andare a prendere un giocatore esperto che possa essere una vera alternativa a Kean senza rappresentare una minaccia per lui e senza mettere in concorrenza due attaccanti, così come invece era successo sempre a Firenze con Jovic e Cabral”.