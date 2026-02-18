La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina si sdoppia, palla a Piccoli

Un articolo dedicato alla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 37

Il titolone scelto per il pezzo è: “La Viola si sdoppia”. E ancora: “Priorità alla Serie A per l’Europa palla a Piccoli”. Sommario: “Domani in Polonia Kean a riposo e dentro anche Mandragora squalificato in campionato”.

Due terreni differenti

Articolo che inizia così: “La necessità di salvarsi e la voglia di proseguire il percorso in Conference. La settimana della Fiorentina si intreccia su due terreni completamente differenti, così come saranno molto diversi gli uomini in campo”.