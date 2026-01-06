Romano: “Napoli e Inter su Dodô ma con Paratici non c’è l’intenzione di liberarlo. Roma su Gudmundsson se…”

Sul proprio canale YouTube il giornalista Fabrizio Romano ha parlato anche di Fiorentina, soffermandosi su due giocatori della rosa gigliata legati a possibili questioni di calciomercato: Dodô e Gudmundsson.

’Napoli e Inter su Dodô, la Fiorentina però…’

“Il Napoli prima di capodanno ha contattato la Fiorentina per Dodô e sulla sua possibile uscita. Da capire se i contatti potranno riallacciarsi. Sul calciatore c’è anche l’Inter, che potrebbe puntare il calciatore. La Fiorentina non ha tutta questa voglia di liberare Dodô con l’arrivo di Paratici. La squadra viola punta sul calciatore per questa parte di stagione. Se prima il terzino poteva diventare un’opportunità, oggi le cose sono un po’ diverse”.

‘Su Gudmundsson è vigile la Roma’

“La Roma per l'attacco è attiva sui fronti Zirkzee, Raspadori e Giovane, ma è da tenere in considerazione anche il profilo del viola Albert Gudmundsson. Qualora dovessero sfumare alcuni obiettivi, è un nome da guardare con attenzione perché alla Roma se n’è già discusso prima di Natale”.