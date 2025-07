Una meravigliosa suggestione direttamente da Madrid. Un'operazione alla Nico Paz

In attesa di capire come andrà a finire la vicenda Moise Kean (ogni giorno che scorre è un passo in più compiuto dall'attaccante verso la permanenza alla Fiorentina), rimane sullo sfondo quella che possiamo ancora definire come una suggestione meravigliosa per la sua eventuale sostituzione.

Operazione alla Nico Paz

Si tratta di quella che porta al brasiliano Endrick del Real Madrid. Un'operazione questa che potrebbe essere fatta seguendo l'esempio di Nico Paz col Como anche perché gli spagnoli, nell'immediato, sarebbero disponibili solo al prestito di questo attaccante 18enne, già catalogato nella categoria ‘fenomeni’.

Un nome che accende la fantasia

Tutto abbastanza aleatorio per il momento, ma tanto basta in estate per accendere alcune fantasie dei tifosi.