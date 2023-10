"Non ha dato all'allenatore un motivo per richiamarlo" Brekalo finisce nell'occhio del ciclone

Croazia nell'occhio del ciclone per le due sconfitte subite contro Turchia e Galles nel giro di pochi giorni. E critiche piovono anche sull'attaccante della Fiorentina, Josip Brekalo.

“Non ha portato alcun impulso, né ha dato all'allenatore un motivo per richiamarlo” sottolinea su Brekalo il Večernji List, uno dei quotidiani più letti in Croazia.

Zlatko Dalic, selezionatore croato, ha voluto dare fiducia al calciatore viola, non solo convocandolo nuovamente dopo circa un anno di assenza, ma anche dandogli molto spazio in campo. Spazio che, evidentemente, Brekalo non ha saputo sfruttare al meglio.