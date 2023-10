Quarantacinque minuti anonimi per Brekalo: la Croazia perde in Galles e complica il suo cammino verso Euro 2024

Serata di qualificazioni europee per un giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando di Josip Brekalo, partito titolare nella gara della sua Croazia sul campo del Galles. Una serata decisamente opaca per l'esterno offensivo viola, che non è riuscito a incidere ed è stato sostituito all'intervallo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa comunque la Croazia non ha fatto meglio, andando addirittura sotto di due gol per mezzo della doppietta di Wilson. Nel finale Pasalic, che aveva sostituito proprio Brekalo, ha dimezzato lo svantaggio ma Modric e compagni non sono riusciti a pareggiare. Croazia che viene dunque appaiata dal Galles al secondo posto, ma resta dietro per gli scontri diretti a sfavore. Situazione complicata per la Nazionale di Brekalo, in un girone il cui primo posto è invece già della Turchia di Montella.