Corriere dello Sport-Stadio: Comanda Nzola...e per due buone ragioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c'è questo titolo: "Comanda Nzola". Nel sommario: "L’angolano ha giocato finora 293’ e insegue il primo gol con la Viola Nelle sfide con Gasperini si esalta: tre volte a segno quando era allo Spezia".

A pagina 17 apertura per: "Due buone ragioni per puntare su Nzola". Sottotitolo: "Fiorentina, doppia condizione di favore per l’ex Spezia È stato a Firenze nella sosta, ha il gol facile con la Dea".

Di spalla: "Bagno a Ripoli la delibera-tram andrà in giunta". In taglio basso: "Da domenica tour de force con tre trasferte di seguito".