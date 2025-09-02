​​
header logo

Alla fine ha vinto lui. Il giocatore che ha tenuto sotto scacco il mercato della Fiorentina

Redazione /
Beltran Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La situazione relativa a Lucas Beltran si è sbloccata solo nella parte finale del mercato estivo. 

L'argentino ha rifiutato prima il Flamengo, poi il Cska Mosca, squadre che erano pronte ad investire su di lui per acquistarlo a titolo definitivo. 

Sotto scacco

Facendo così, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, Beltran ha tenuto in parte sotto scacco il mercato di Pradè e soci che contavano di monetizzare la sua cessione.

La vittoria dell'argentino

Alla fine ha vinto lui: il suo desiderio era quello di rimanere in uno dei top cinque campionati europei ed è ciò che è accaduto.

Notizie correlate
💬 Commenti (9)