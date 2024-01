Carnevali: "Contattati in estate per Laurientè. Riscatto di Lopez? Con la Fiorentina..."

Carnevali a tuttotondo

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a TMW Radio di Maxime Lopez, in prestito alla Fiorentina, e di Laurienté:

"In estate il francese è stato al centro del mercato, ci abbiamo creduto molto e non è stato facile prenderlo dal Lorient. In questa stagione è un po' altalenante, spero che nel girone di ritorno possa migliorare. Credo che avrà un futuro importante, ha qualità e nel nostro campionato ce ne sono pochi come lui. Spero possa dare un bel contributo".

E su Maxime Lopez

"Avevamo alcune società che ce lo avevano richiesto ma poi non si era mosso niente. Avevamo preso Boloca e avremmo potuto rinunciare a Maxime, che voleva andare via. La formula è di prestito con diritto di riscatto, abbiamo un buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno, è troppo presto".