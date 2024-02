Il tifo viola sta con Italiano e la squadra: pronto un nuovo esodo per far giocare la Fiorentina... in casa

La distanza tra Firenze ed Empoli è breve e le immagini dell'invasione di motorini in Fi-Pi-Li sono un pezzo di storia: per questo, per il meteo, l'orario favorevole ma anche e soprattutto per decisione netta del tifo viola, al ‘Castellani’ ci sarà un vero e proprio esodo di circa 4000 persone. Come riporta La Nazione, siamo quasi alla chiamata alle armi: la tifoseria che sta dietro alla Fiorentina ha scelta il sostegno incondizionato, per Italiano e il suo gruppo.

Questo era emerso dai confronti post gara a Lecce e a Bologna, nella speranza di risollevare le sorti di una stagione ancora non compromessa e, nel caso specifico di Empoli, con l'obiettivo di far giocare ‘in casa’ la squadra viola.