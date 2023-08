In vendita i tagliandi per il ritorno del playoff di Conference. Tutti i dettagli

La Fiorentina ha comunicato che dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 21 agosto, è iniziata la vendita libera dei biglietti per il ritorno di Conference League contro il Rapid Vienna al Franchi per il 31 agosto alle ore 20. L’acquisto dei biglietti è in VENDITA LIBERA dalle ore 15:00 del 21 agosto fino ad inizio gara, sarà quindi possibile acquistare il biglietto senza obbligo di tessera.

Per tutti coloro che hanno sottoscritto un ABBONAMENTO PRO dalle ore 15:00 del 21 agosto fino ad inizio gara, prezzo scontato, senza prelazione sul posto acquistato in abbonamento, con possibilità di acquistare ulteriori 3 biglietti a tariffa scontata Intero Pro. Per tutti coloro che hanno sottoscritto un ABBONAMENTO EASY dalle ore 15:00 del 21 agosto fino ad inizio gara, prezzo scontato, senza prelazione sul posto acquistato in abbonamento, con possibilità di acquistare ulteriori 3 biglietti a tariffa scontata Intero Easy.

Disponibili per questa gara la tariffa scontata RIDOTTO UNDER 14 attiva fino al giorno gara e riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2010. L’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero.