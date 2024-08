Proseguono a gonfie vele i lavori per la linea che passerà dal Franchi fino al Viola Park. A breve il nuovo parcheggio scambiatore

Si è chiusa oggi la conferenza dei servizi sul progetto definitivo della linea 3.2.3 della tramvia di Firenze ‘Libertà-Rovezzano’. Indetta lo scorso 16 febbraio, la conferenza ha visto la partecipazione di vari enti, tra cui il Comune di Firenze, che, dopo la presentazione del progetto, hanno espresso pareri e presentato osservazioni. Lo scrive La Nazione sul proprio sito web.

La novità (anche) per il Viola Park

Gli uffici di Palazzo Vecchio precisano che è stato possibile chiudere positivamente i lavori della conferenza dei servizi. Adesso si potrà procedere con l’elaborazione della documentazione per l’esame e l’approvazione da parte della giunta che ne discuterà in una delle prossime sedute post vacanze estive. La linea si svilupperà su 6,2 chilometri con 15 fermate, e rappresenta il secondo lotto della Libertà-Bagno a Ripoli, con fermata ad hoc al Viola Park della Fiorentina.

A breve il nuovo parcheggio per il centro sportivo

Da viale Don Minzoni, i tram attraverseranno la tratta ferroviaria all’altezza di piazza delle Cure da dove imboccheranno viale dei Mille per arrivare allo stadio ‘Artemio Franchi’. La 3.2.3 continuerà sui viali Fanti/Malta, via Mamiani, viale Duse, via del Gignoro fino ad arrivare in via della Chimera e al capolinea Rovezzano. In corrispondenza della fermata vicino al Viola Park, verrà realizzato anche un nuovo parcheggio scambiatore, in concomitanza appunto con il centro sportivo firmato Rocco Commisso.

“Grande soddisfazione per questo passaggio fondamentale nella direzione della realizzazione di questa importante linea – afferma il neo assessore alla Mobilità e alla tramvia, Andrea Giorgio –. La tramvia è l’opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e migliorerà la vita delle persone: già adesso con le linee in funzione si superano i 37 milioni di passeggeri all’anno”.