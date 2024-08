Si è chiusa oggi la conferenza dei servizi sul progetto definitivo della linea 3.2.3 della tramvia di Firenze ‘Libertà-Rovezzano’. Indetta lo scorso 16 febbraio, la conferenza ha visto la partecipazione di vari enti, tra cui il Comune di Firenze, che, dopo la presentazione del progetto, hanno espresso pareri e presentato osservazioni. Lo scrive La Nazione sul proprio sito web.

Lavori che procedono spediti

Gli uffici di Palazzo Vecchio precisano che è stato possibile chiudere positivamente i lavori della conferenza dei servizi. Adesso si potrà procedere con l’elaborazione della documentazione per l’esame e l’approvazione da parte della giunta che ne discuterà in una delle prossime sedute post vacanze estive. La linea si svilupperà su 6,2 chilometri con 15 fermate, e rappresenta il secondo lotto della Libertà-Bagno a Ripoli.

La tramvia che arriverà allo stadio

Da viale Don Minzoni, i tram attraverseranno la tratta ferroviaria all’altezza di piazza delle Cure da dove imboccheranno viale dei Mille per arrivare allo stadio ‘Artemio Franchi’. La 3.2.3 continuerà sui viali Fanti/Malta, via Mamiani, viale Duse, via del Gignoro fino ad arrivare in via della Chimera e al capolinea Rovezzano.

“Grande soddisfazione per questo passaggio fondamentale nella direzione della realizzazione di questa importante linea – afferma il neo assessore alla Mobilità e alla tramvia, Andrea Giorgio –. La tramvia è l’opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e migliorerà la vita delle persone: già adesso con le linee in funzione si superano i 37 milioni di passeggeri all’anno”.