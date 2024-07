L'ex Fiorentina Gaetano D'Agostino ha parlato a Radio Bruno delle ultime mosse della società viola in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: "Sinceramente sono rimasto perplesso dalla decisione di lasciare andare via a zero Castrovilli e Duncan, c'era la possibilità di guadagnare qualcosa dalle loro cessioni. Palladino? Mi ricorda Gasperini. Mi piacciono le sue idee e come fa giocare le sue squadre.

Kean? Dipende tutto da lui, ma con Palladino sarà difficile sgarrare. Ha un potenziale enorme, i gol li ha sempre fatti e spero che a Firenze possa trovare quella continuità che gli manca da tempo".