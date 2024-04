Amoruso: "Mi sono stufato di commentare sempre gli stessi errori. Non si può pensare solo alle coppe"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha voluto sottolineare alcuni errori che la squadra di Vincenzo Italiano continua da inizio stagione. Questo un estratto:

“Nel calcio, soprattutto la Fiorentina di Italiano, non ha bisogno di dominare in lungo e largo per vincere le partite. Gli errori di impostazione che fa questa squadra in questa stagione, che ti porta a prendere un sacco di contropiede letali, sono clamorosi. Quello che succede nel secondo gol di Leao è assurdo. Qualcuno mi può spiegare dove fosse la difesa viola? Martinez Quarta non c’era neanche in quel momento. Io dico basta, capisco che si voglia essere innovativi ma ora basta. i punti che sono stati buttati via ormai sono tanti. Non si può essere felici di aver battuto la Lazio e poi perdere punti così contro Roma, Milan. "Non c'è bisogno ogni volta di un pressing ultraoffensivo, esasperato e mal organizzato: il Milan ha dimostrato di saper uscire bene, e con tre passaggi arrivava davanti alla porta. Non si può regalare cosi tanto”.

Ha poi parlato del finale di stagione: “E’ pericolosissimo mollare il campionato per concentrare tutto sulle coppe, anche perchè i risultati che hai in campionato influenzano comunque il tuo stato d’animo. E’ dura che in coppa tu possa fare determinate prestazioni se in campionato non vinci. Io vedo alcuni giocatori che non stanno bene e non si può affidarsi alle coppe nel tentativo che qualcosa cambi: sono stanco di dover commentare gli stessi errori. Nico se non sta bene non lo fai giocare proprio, non è che lo metti in questi condizioni negli ultimi minuti. Non è una voglia di fare polemica o di contestare l’operato di qualcuno, è solo che mi sono stufato di dover commentare sempre gli stessi errori”.