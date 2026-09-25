Beto parte titolare con la Guinea Bissau e sigla un assist per la vittoria. La sua nazionale subito in testa al girone

Questo pomeriggio è sceso in campo con la maglia da titolare con la Guinea Bissau Beto, attaccante della Fiorentina impegnato nella sfida contro la Tanzania valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Assist importante

L’attaccante classe 1998, che ha disputato tutta la partita sul terreno di gioco, ha servito l'assist per l'1-0 della sua nazionale, con il suo pallone raccolto e insaccato da Djú al 33' del primo tempo.

Prima vittoria

Nella ripresa gli ospiti hanno raddoppiato con Mama Balde, che ha fissato il risultato sullo 0-2. Con questa vittoria la Guinea-Bissau di porta al primo posto del girone L, ancora intatto.