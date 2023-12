Top 5 Gol del 2023: dalla perla di Saponara al capolavoro di Beltran. Il sinistro di Barak a Basilea ce lo ricorderemo a lungo

Il 2023 volge al termine, e a suo modo rimarrà un anno storico per la Fiorentina. Un'altra qualificazione in Conference League e soprattutto due finali, entrambe purtroppo perse ma tasselli fondamentali in un percorso di crescita che sta proseguendo in questo campionato, con la squadra di Italiano a gennaio in piena zona europea. Un cammino di gioie e dolori, di notti memorabili e altre decisamente amare, costellato di gesti tecnici importanti e bellissimi gol. Come da tradizione, la redazione di Fiorentinanews.com ha scelto le cinque reti più belle dell'anno solare, componendo la sua personale Top 5 Gol del 2023:



5 - CABRAL vs Braga: nella scorsa edizione della Conference League, il secondo posto nel girone costringe la Fiorentina a disputare i playoff per accedere agli ottavi. Nella gara di andata sul campo del Braga, Cabral entra dalla panchina e “risponde” alla doppietta di Jovic segnando a sua volta due gol. Nella nostra classifica entra di diritto il primo, che vede l'attaccante brasiliano ricevere palla direttamente da fallo laterale, palleggiare in area spalle alla porta e poi insaccare con una sassata sul primo palo.

4 - BIRAGHI vs Hellas Verona: nel momento più difficile dello scorso campionato, con soli pochi punti di vantaggio sulla zona retrocessione, sul campo del Verona la Fiorentina ottiene un netto 3-0 che rappresenta la svolta della stagione. Il sigillo sulla vittoria lo mette capitan Biraghi con un gol da cineteca, calciando direttamente in porta una punizione da metà campo e sorprendendo Montipò che si trovava ampiamente fuori dai pali.

3 - BARAK vs Basilea: i gol non sono soltanto tecnica, ma anche sentimento ed emozione. Impossibile allora non mettere sul podio quello di Barak a Basilea, non certo un capolavoro balistico ma che sicuramente rimarrà a lungo nel cuore dei tifosi viola. Nella semifinale di ritorno di Conference League, a pochi minuti dalla lotteria dei calci di rigore, dopo una sponda di Jovic e una spizzata involontaria di un difensore ospite, Barak si ritrova sui piedi un pallone d'oro e con l'esterno sinistro infila Hitz regalando alla Fiorentina la finale di Praga. Brividi ancora oggi.

2 - SAPONARA vs Sassuolo: se la Fiorentina sta giocando per il secondo anno in Europa, un po' del merito va anche a Riccardo Saponara. Che, con un destro a giro meraviglioso sotto l'incrocio, nell'ultima partita dello scorso campionato realizza il gol del 2-1 a dieci minuti dal novantesimo sul campo del Sassuolo. Il 3-1 finale, anche alla luce della vittoria dell'Inter a Torino, regala alla Fiorentina l'ottavo posto che poi varrà l'accesso alla Conference League dopo la sentenza sulla Juventus.

1 - BELTRAN vs Cukaricki: unico gol della stagione attuale in classifica, ma direttamente e meritatamente al primo posto. Al netto del livello degli avversari, alquanto modesto, la rete del momentaneo 2-0 di Beltran è una di quelle che se l'avesse segnata Haaland ce l'avrebbero riproposta per giorni, settimane, forse mesi. Lancio dalle retrovie di Martinez Quarta, il Vichingo non fa neanche ricadere il pallone e disegna un pallonetto al volo eludendo l'uscita un po' avventurosa del portiere. Un gol difficilissimo e straordinario per idea, tecnica ed esecuzione, nella speranza che Beltran ne realizzi ancora tanti con la maglia della Fiorentina.