Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina: Vanoli conferma la squadra della prima vittoria con una sola eccezione. A sinistra la spunta...

Nessuna sorpresa nelle scelte di Vanoli, che riparte dall'undici che ha battuto per 5-1 l'Udinese e che cercherà il bis al ‘Tardini’ tra un'oretta. L'unico ballottaggio era quello a sinistra, dove Viti ha la meglio su Fortini e partirà da titolare come ‘terzino’.

PARMA: Corvi, Britschgi, Valenti, Circati, Valeri, Bernabè, Keita, Sorensen, Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino.

FIORENTINA: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson, Kean.