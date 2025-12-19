Bucciantini: "Vanoli? Quel poco di positivo dell'inizio non è durato niente. L'ambiente viola è disintegrato"

Il giornalista Marco Bucciantini, nello studio di Sky Sport, nel dopo partita di Fiorentina-Losanna, ha commentato l'ennesima sconfitta della squadra viola.

Un mercato costoso e inutile

“E’ una squadra alla quale è calato il trucco - ha detto Bucciantini - ormai anche l’Europa mostra i difetti della Fiorentina. In questo momento è una squadra paralizzata. Le prime due di Vanoli, Genoa e Juventus, sono state buone partite. Se c’era stato all’inizio qualcosa di positivo, non è durato niente. Oggi hanno giocato le riserve, ma in realtà molti sono giocatori arrivati dal mercato caro di quest'anno. Infatti la squadra che ha giocato domenica nella partita decisiva contro il Verona è quella dello scorso anno".

La lista dei problemi viola

Il noto giornalista ha proseguito elencando i moltissimo problemi del club gigliato: "L’ambiente della Fiorentina è disintegrato, con una proprietà che sta dall’altra parte dell’oceano, una società che si è trovata impreparata e scoperta, un errore completo di valutazione della rosa dello scorso anno. Aggiungo in uno stadio che è un cantiere, il primo anno il cantiere ti racconta una novità che sta arrivando, il secondo anno è una desolazione. Ci metto lo staff tecnico, la Fiorentina ha fatto la preparazione a luglio e agosto in quel grandissimo centro sportivo a 40°"