Il Ferencvaros vince nel suo turno infrasettimanale. Ungheresi di nuovo in campo domani prima della Fiorentina

Giovedì 5 ottobre la Fiorentina accoglierà al Franchi il Ferencvaros, nella seconda gara del girone di Conference League. Anche la squadra ungherese è stata impegnata in un turno infrasettimanale, ovvero il recupero della prima giornata di campionato contro il Kecskemeti. La partita è finita 1-0 per il Ferencvaros, con gol decisivo di testa di Siger.

Gli ungheresi torneranno in campo domani nella sfida al vertice contro l'MTK Budapest, ed avranno quindi due giorni di riposo in più rispetto alla Fiorentina che invece come sappiamo sarà impegnata lunedì sera in casa contro il Cagliari.