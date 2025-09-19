Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, ha parlato dell'attualità rigurdante la formazione viola e del prossimo impegno contro il Como.

“L'area Kean la vuole tutta per lui”

Valcareggi punta su Kean, che vorrebbe vedere da solo davanti: “L'area è sua, la vuole lui, la gestisce bene e non vuole clienti e nemmeno amici - ha detto - Ha dimostrato di essere capace di stare da solo, a volte faceva anche l'uno-due con se stesso. Io partirei con Gudmundsson e Kean”.

“Fagioli va curato”

Intanto c'è un piccolo caso Fagioli: “Va curato, va un po' purgato e gli va detto di stare un po' fuori. Ma se lo porti in panchina vi immaginate che cosa possa entrare in campo? Lo sa che sta giocando male, non va avvertito per questo”.