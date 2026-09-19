Il Napoli conferma: Allegri ritrova un suo centrocampista in vista della Fiorentina. Quello che rischia di non esserci è un altro

A meno di 14 ore dalla trasferta domani contro la Fiorentina, nonostante tutte le voci e le diagnosi dell’ultima settimana, Massimiliano Allegri ritrova il sorriso: quel giocatore che nei giorni scorsi era stato messo in forte dubbio per la sfida del Franchi potrebbe invece esserci.

Il Napoli conferma: Anguissà torna ad allenarsi, e a Firenze ci sarà

Stiamo parlando del centrocampista camerunese Franck Zambo Anguissà. Il club partenopeo ha diffuso il report della seduta mattutina svolta al SSC Napoli Training Center alla vigilia della sfida contro la formazione di Vanoli. Il gruppo, riferisce la nota ufficiale, è stato impegnato in attivazione e lavoro tecnico-tattico. La notizia più rilevante riguarda proprio il centrocampista classe '95, che si è allenato regolarmente in gruppo.

Questa la nota ufficiale del Napoli: “Meno uno a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Vanoli. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Anguissa si è allenato in gruppo. Per Spinazzola terapie e personalizzato in palestra”.

Quello che rischia di più è Spinazzola

Crescono quindi le possibilità di vedere in campo dal primo minuto Anguissà, che sicuramente dovrebbe far parte dei convocati. Molto piu complicata invece la situazione di Spinazzola: resta da capire se Allegri vorrà rischiarlo, viste le tante defezioni, o se preferirà rimandare il suo rientro in campo a dopo la sosta