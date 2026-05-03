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I convocati della Fiorentina: due recuperi importanti sull'out di sinistra, Piccoli alza ancora bandiera bianca. C'è una prima volta assoluta

Damiano Nifosi /
Fabiano Parisi
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Sono appena stati diramati i convocati per la sfida di domani sera tra Fiorentina e Roma, in programma allo stadio Olimpico: ecco i 22 a disposizione di mister Vanoli.

Due recuperi

Si placa la penuria di risorse sull'out di sinistra: in un colpo solo, infatti, i viola recuperano Gosens e Parisi. Non ce la fa invece Piccoli, che assieme a Kean continuerà il recupero nei prossimi giorni, lasciando nuovamente Vanoli col dubbio del centravanti. Prima chiamata assoluta per Pirrò, trequartista classe 2008 dell'Under 18 viola.

I convocati

Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina:

1) BRASCHI Riccardo

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PIRRÒ Antonio

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUGANI Daniele

22) SOLOMON Manor

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