I convocati della Fiorentina: due recuperi importanti sull'out di sinistra, Piccoli alza ancora bandiera bianca. C'è una prima volta assoluta
Sono appena stati diramati i convocati per la sfida di domani sera tra Fiorentina e Roma, in programma allo stadio Olimpico: ecco i 22 a disposizione di mister Vanoli.
Due recuperi
Si placa la penuria di risorse sull'out di sinistra: in un colpo solo, infatti, i viola recuperano Gosens e Parisi. Non ce la fa invece Piccoli, che assieme a Kean continuerà il recupero nei prossimi giorni, lasciando nuovamente Vanoli col dubbio del centravanti. Prima chiamata assoluta per Pirrò, trequartista classe 2008 dell'Under 18 viola.
I convocati
Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina:
1) BRASCHI Riccardo
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PIRRÒ Antonio
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RUGANI Daniele
22) SOLOMON Manor