L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto su Radio Anch'io Sport, dove ha parlato apertamente di obiettivo Champions per la squadra viola.

Entrare tra le prime quattro

“Italiano è una conferma, non è più una novità - ha detto Prandelli - la squadra ha una struttura importante, come obiettivo dovrebbe avere quello di entrare tra le prime quattro. L'ambiente ti aiuta, porta grandi stimoli, calcisticamente parlando Firenze è una piazza straordinaria”.

E ancora: “Non puoi scegliere di lasciar perdere l'aspetto europeo, perché c'è una rosa ormai con più di venti giocatori, quindi si possono alternare, schierando la squadra titolare quando conta”.

Gioco consolidato e ambiente stimolante

Prandelli poi ribadisce un concetto: “La Fiorentina deve lottare mentalmente per i primi quattro posti, ha un gioco consolidato e un ambiente talmente stimolante che non permette di abbassare la tensione. Ha perso tre partite, sfortunatamente di fila, ma può lottare per un obiettivo importante”.