Intanto Galloppa è già in campo... Con la Primavera

Tutto tace al Viola Park, dove i dirigenti viola sono riuniti da ore in attesa di capire quale sarà il futuro della panchina viola. Nessun allenamento è stato fissato per la giornata di oggi, con Pioli che sta trattando con il club per l'addio dopo l'ennesima sconfitta stagionale.

Galloppa in caampo

Tra i nomi per rimpiazzarlo c'è anche quello di Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera che, tuttavia, è al momento in campo con i suoi ragazzi per la sessione di allenamento odierna.

La volontà della Fiorentina

In calo le possibilità di vederlo sulla panchina gigliata, anche per una soluzione ad interim fino alla sosta. Quando la Fiorentina avrà sollevato (in un modo o nell'altro) Pioli dal ruolo di allenatore, si punterà subito a un nuovo tecnico. Il nome in pole è quello di Paolo Vanoli.