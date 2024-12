Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, ha parlato dopo la riunione in prefettura dove si è discusso del Franchi e anche della sede delle partite della Fiorentina nel corso del restyling dello stadio.

“Il nostro ruolo è marginale rispetto a quello che è stato detto. La volontà della sindaca Funaro è quella di mantenere la Fiorentina al Franchi. Il ruolo del Castellani come luogo per far giocare la Fiorentina non è in discussione”.

‘Difficoltà ad Empoli durante le partite’

"Abbiamo già presentato in passato quelle che sono le difficoltà per la collocazione dello stadio Castellani all'interno della città di Empoli, con il quartiere Serravalle che è sottoposto a stress nel corso delle partite. I prossimi mesi ci saranno degli sviluppi per la rigenerazione di quell'area. Questo incastro creerebbe qualche complicazione, l'oggetto della discussione di stamani era la volontà di utilizzare il Franchi contestualmente ai lavori e quindi prendiamo atto di questo".