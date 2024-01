Riflessioni in corso su Ikoné ma nessuno l'ha chiesto alla Fiorentina: e Brekalo continua a ballare tra Salerno e Zagabria

Riflessioni in corso su Ikone

C'è margine per un restyling totale degli esterni d'attacco? Forse sì perché la Fiorentina sta riflettendo anche sulla posizione di Ikoné, dopo aver fatto lo stesso su Brekalo e la conclusione è che in caso di richieste entrambi potrebbero partire. Ma il punto, come scrive La Gazzetta dello Sport, è proprio questo: nessuno ha chiesto il francese alla Fiorentina.

E Brekalo?

Il croato invece continua a essere cercato da Dinamo Zagabria e Salernitana ma con il club balcanico la società viola non ha ancora trovato l'intesa sulla formula.