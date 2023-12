Il valore aggiunto del Viola Park? Lo si può vedere anche su Gonzalez, ecco lo speciale macchinario a cui verrà affidato l'argentino

Il timore iniziale per Nico Gonzalez era che il suo infortunio lo portasse via anche per più tempo, in caso di strappo ad esempio. Per questo il Corriere dello Sport parla anche di lieve sospiro di sollievo tirato dal club viola. Uno dei fiori all'occhiello del Viola Park inoltre è la dotazione medica di ultimissima generazione, un fattore che può incidere positivamente sul recupero del numero 10. In particolare l'Hydroworx, fatto venire appositamente dagli Stati Uniti.

