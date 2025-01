Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha commentato il pesante successo esterno della squadra di Palladino contro la Lazio, spaziando su varie tematiche di casa viola.

‘Folorunsho porta dinamismo e tanta fisicità’

“Il primo tempo è stato eccezionale, con una squadra compatta ed equilibrata che è sembrata quella vista in passato. Beltran ha fatto il Bove della situazione, rendendo possibile rivedere nell’area avversaria Adli. Folorunsho porta grande dinamismo e fisicità. La squadra poi si è abbassata un po’ troppo nel secondo tempo, di fatto difendendo con 6 uomini, nel mezzo si è fatta tanta fatica. Ho però visto meglio la squadra sul piano della tenuta fisica”.

‘Mi piace anche il nome di Cristante in mediana’

“Con l’imminente arrivo di Pablo Marì non penso che Palladino tornerà alla difesa a tre, non ci sono giocatori adatti. Si possono prendere tanti difensori centrali, ma se tra centrocampo e attacco non si riesce a mantenere l’equilibrio, diventa un problema. Penso che Palladino stia facendo delle coppie, e Marì andrà a completare quella con Ranieri. Moreno farà il vice Dodô. Serve un centrocampista al posto di Richardson, non è pronto per la Serie A. È lento, compassato, non salta l’uomo, non ha peso specifico. Investirei su un bel centrocampista, per Fagioli spenderei anche tanti soldi. Mi piace anche il nome di Cristante. Manca un giocatore a centrocampo alla Fiorentina”.