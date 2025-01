Il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato ampiamente a Radio Bruno nel corso di questo pomeriggio, esprimendosi sul mercato viola e su varie dinamiche di casa Fiorentina.

“Mi aspetto che venga completato il programma sul mercato concordato da tecnico e società, un buon numero di uscite e l'ingresso di giocatori graditi a paladino. Più muscoli e centimetri in ogni reparto, più qualità e tecnica davanti. Due centrocampisti, uno al posto di Bove, Folorunsho è arrivato. Deve arrivare un terzino in sostituzione di Kayode e un difensore centrale. Ora mi aspetto l’esterno d’attacco”.

‘C’è la possibilità di lottare per un obiettivo importante in campionato'

"Serve chiudere il cerchio per permettere alla Fiorentina di lottare per i primi cinque posti, considerato che il quinto ad oggi vuol dire Champions. È evidente che c’è la possibilità di raggiungere un obiettivo importante, con Milan e Roma che fanno fatica. Palladino non punta sul gioco e quindi gli vanno dati calciatori. Bondo è nel mirino, è uno dei candidati principali in mediana, alla Fiorentina serve un calciatore così, è l'ideale e non a caso è il primo nome di Palladino. Fagioli potrebbe invece essere un’alternativa ad Adli, ha qualità. Anche Fazzini ha qualità, ma non quella gamba che oggi si cerca. Cristante ottimo profilo, il Parma chiede troppi soldi per Man".

‘Non ho capito la sparata di Palladino dopo la vittoria con la Lazio’

“Palladino deve imparare tanto dal punto di vista comunicativo, non so con chi ce l’avesse, onde evitare di commettere autogol. Che senso ha fare quella sparata dopo la vittoria con la Lazio? Ciò che dice non corrisponde alla realtà. Il primo a parlare di cose che non funzionavano è stato Pradè, poi Ranieri e Gosens. Normale che ci si chieda cosa succede in questi casi. Anche Ferrari ha parlato di necessità di ricompattarsi, ma è anche normale. Quando ci sono 4-5 giocatori che vogliono andare via ci sono responsabilità anche dell’allenatore, e non è detto che una società ti venga incontro da questo punto di vista. Palladino è uscito rafforzato dal ‘braccio di ferro’ con Pradè, sicuramente rinvigorito anche da Commisso. Qualche domanda se l’erano fatta in società dopo i risultati negativi, poi è stata ridata fiducia al tecnico”.