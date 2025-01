In estate la Fiorentina lo ha ceduto definitivamente al Cluj, ora Louis Munteanu è finito di nuovo nel mirino della Serie A. L'attaccante romeno classe 2002 è un elemento che si sta mettendo con forza in mostra in patria, ed ha già segnato 12 gol in 19 partite di campionato.

Due club italiani sull'ex viola

Il giocatore piace a Como e Parma, che lo hanno osservato tramite uomini dei propri club anche nell'ultima gara, in cui ha realizzato ben 3 gol. La Fiorentina venduto Munteanu per 2.3 milioni di euro in estate, dopo i prestiti del giocatore al Farul Constanta. Il calciatore non è mai stato nel progetto gigliato, ma in futuro potrebbe ritrovare la Fiorentina…da avversario.