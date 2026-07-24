Contatti continui per Joao Mario, intesa sulla formula: ecco le cifre

La Fiorentina sta lavorando per chiudere un altro colpo per la difesa. Il club viola sembra vicino a Joao Mario, terzino destro portoghese di proprietà della Juventus rientrato dal prestito al Bologna.

Joao Mario si avvicina alla Fiorentina

Negli ultimi giorni il suo nome ha sempre più preso quota per la squadra viola e, in effetti, le due società si sono avvicinate molto. Si lavora sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Le cifre su cui i club lavorano

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono contatti continui tra Fiorentina e Juventus per arrivare a un accordo per Joao Mario. I bianconeri hanno infatti aperto all'opzione: il diritto di riscatto si aggirerebbe intorno a 8-9 milioni di euro.